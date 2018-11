Arsenal: Lacazette absent à Bournemouth

En déplacement sur le terrain de Bournemouth, dimanche en Premier League (14h30), Arsenal va devoir faire sans Alexandre Lacazette. L'attaquant français, blessé à l'aine, est inapte et c'est donc Pierre-Emerick Aubameyang qui démarre en pointe du 4-2-3-1 d'Unai Emery. A noter que Mesut Özil, Aaron Ramsey et Mattéo Guendouzi ont été laissés sur le banc au coup d'envoi.

