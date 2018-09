Arsenal: La frustration de Leno

Acheté 22 millions d’euros par Arsenal durant l’intersaison, Bernd Leno doit pour l’instant se contenter d’un rôle de doublure de Petr Cech. Et si le gardien allemand a fait ses débuts dans la cage des Gunners en Ligue Europa, jeudi soir, il lui en faudra plus pour le satisfaire.

"Je suis venu ici pour jouer tous les matches, a-t-il ainsi confié au Standard Sport. Mais je pense qu’en arrivant dans un plus grand club et dans un autre pays, ça prend un peu de temps. C’est un peu frustrant mais je reste calme et je travaille dur pour m’améliorer."

"L’entraîneur (Unai Emery) fait toujours son onze en fonction des performances, a-t-il ajouté. Je pense que ça peut changer, peut-être pas chaque semaine, mais ça va beaucoup changer. Il n’a pas dit que la Premier League était pour Petr et la Ligue Europa pour moi."