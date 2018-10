Victime d’une rupture du tendon d'Achille au mois de mai, Laurent Koscielny a franchi une étape importante dans sa rééducation. Le défenseur central de 33 ans a participé à l’entrainement collectif des Gunners ce lundi. Il a encore besoin de plusieurs semaines avant de reprendre la compétition.

Hey Lolo@6_LKOSCIELNY's been continuing his rehab with some outside work pic.twitter.com/WoipOvLomc