Arsenal: Emery voulait déjà Lacazette au PSG

Ravi de la forme affichée par Alexandre Lacazette ces derniers temps à Arsenal, Unai Emery a confié à Sky Sports qu'il aurait beaucoup aimé avoir l'ancien Lyonnais dans son effectif lorsqu'il entraînait le Paris Saint-Germain. "Quand je suis arrivé là-bas, on a songé à le faire signer. On aimait beaucoup ses qualités et les caractéristiques de son jeu. C'était difficile parce qu'il jouait pour Lyon. Il était difficile d'ouvrir la discussion pour recruter un joueur de chez eux. En tout cas, il était une vraie option pour nous". Depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette a inscrit 4 buts en 8 matches de Premier League.