Arsenal-Emery: ''Tottenham est meilleur que nous''

Ce dimanche, Arsenal et Tottenham se retrouvent pour disputer un chaud derby de Londres comptant pour la 14e journée de Premier League (15h05). Mais plutôt que de montrer les gros bras, l'entraîneur des Gunners, Unai Emery a choisi de livrer son sentiment sur la forme des Spurs: ''A l'heure actuelle, Tottenham est mieux classé que nous et a été meilleur l'an passé. Mais si l'on regarde un peu plus loin, Arsenal a aussi été au-dessus.''

Néanmoins, l'ancien coach du PSG espère bien que ses Gunners l'emporteront dans leur antre de l'Emirates Stadium: ''Nous espérons offrir à nos supporters le meilleur match possible afin de partager des émotions ensemble.''