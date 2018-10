Arsenal : Emery ne s’enflamme pas

Après avoir débuté la saison par deux défaites, contre Manchester City et Chelsea, Arsenal a depuis enchaîné neuf victoires consécutives, dont six en Premier League. Mais avant de recevoir Leicester, lundi soir, Unai Emery, le nouvel entraîneur des Gunners, ne s’enflamme pas.

"On doit continuer à travailler tranquillement, physiquement et mentalement. Notre objectif n’a pas changé après ces six victoires d’affilée en Premier League. On doit rester calmes, parce qu’on a battu beaucoup d’adversaires malgré de mauvaises performances. Pour rester avec les meilleures équipes de Premier League, il faut qu’on s’améliore dans différents domaines", a déclaré le technicien espagnol jeudi en conférence de presse.