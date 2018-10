Arsenal: Emery ne donne pas d’objectif

Alors qu’Arsenal a enchaîné 7 victoires consécutives en Premier League et se retrouve à 2 points des leaders (City et Liverpool), Unai Emery a été questionné sur les chances de son équipe de jouer le titre.

"Chaque match est notre objectif. Notre objectif est dimanche, a rétorqué le coach espagnol, vendredi. C’est très différent si on gagne ou si on perd. Quand on a commencé avec deux nuls, peut-être que beaucoup de personnes ont pensé que cela allait être difficile pour nous cette saison. Maintenant, on gagne et peut-être que ces mêmes personnes pensent qu’on finira dans le top 4. On est une bonne équipe qui a besoin de progresser sur beaucoup de choses et de prendre encore plus confiance".

Les Gunners d’Alexandre Lacazette font le court déplacement dans l’antre de Crystal Palace, dimanche.