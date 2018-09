Arsenal: Emery a dévoilé son onze de départ

Ce samedi, dès 16 heures, Arsenal accueille Watford pour le compte de la 7e journée de Premier League. Après quatre succès de rang en championnat, les Gunners espèrent enchaîner et Unai Emery comptera en ce sens sur Alexandre Lacazette, titularisé aux avant-postes et soutenu notamment par Pierre-Emerick Aubameyang ou Mesut Özil. Henrikh Mkhitaryan et Mattéo Guendouzi devront eux se contenter du banc de touche au coup d'envoi.

Dans les rangs des Hornets, Etienne Capoue et Abdoulaye Doucouré tiennent leur place dans l'entrejeu.

Arsenal: Cech - Bellerin, Mustafi, Holding, Monreal - Torreira, Xhaka - Özil, Ramsey, Aubameyang - Lacazette.

Watford: Foster - Navarro, Cathcart, Kabasele, Holebas - Hughes, Doucouré, Capoue, Pereyra - Gray, Deeney.