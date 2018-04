Après l'annonce du boss, Arsenal cartonne

Ceux qui avaient imaginé ce premier match suivant l’annonce du départ en fin de saison d’Arsène Wenger comme le coup d’envoi des festivités et d’adieux grandioses pour l’emblématique coach des Gunners en auront été pour leurs frais. « Another day at work » (Une journée comme les autres au boulot), pourrait suffire à résumer ce derby joué par Arsenal face à West Ham (4-1). Sans passion, sur un rythme de sénateur au cours d’une première période soporifique à souhait, dans l’ambiance tout aussi apathique d’un Emirates Stadium, loin de faire plein et surtout très loin de célébrer celui qui a fait entrer le club dans une nouvelle ère. Même si l’intéressé a probablement lui-même souhaité que ce 824e match de Premier League sous ses ordres - record absolu - soit comme les autres.

Le soleil et la chaleur qui écrasent l’enceinte au coup d’envoi n’expliquent pas tout, et les joueurs de Wenger, s’ils voulaient saluer déjà le départ annoncé de leur coach, auraient offert un autre spectacle. Que ce premier acte sans âme, où il faut attendre plus d’une demi-heure de jeu pour assister au premier tir des coéquipiers de Laurent Koscielny et Alexandre Lacazette, titulaire au coup d’envoi, sur la cage d’un Joe Hart pas inquiété par le coup-franc depuis l’extérieur de la surface, signé Granit Xhaka (35e). Le seul évènement notable ? La blessure a priori sérieuse d’un Mohamed Elneny, le milieu égyptien durement touché à une cheville et évacué sur une civière. Forcément inquiétant pour les Pharaons dans l’optique du Mondial et contrariant pour Wenger, soucieux de faire de cette rencontre un dernier test probant avant la demi-finale aller de Ligue Europa face à l’Atlético de Madrid jeudi prochain (21h05).

Objectif atteint sur le tard, même si on imagine que la bande à Griezmann ne risque pas de s’être affolée devant sa télé. A l’ouverture du score de Nacho Monreal sur un corner de Xhaka (1-0, 51e) répondra l’égalisation de Marko Arnautovic, l’homme en forme des Hammers (1-1, 64e). Avant que Hart ne retarde l’échéance et que les Rouge et Blanc, à la possession sans partage, ne fassent sauter le verrou adverse dans des proportions que le début de match ne laissait en rien présager avec les trois réalisations dans les dix dernières minutes d’Aaron Ramsey (82e) et Alexandre Lacazette, auteur d’un doublé, qui permet à l’attaquant français de porter son total en Premier League cette saison à quinze réalisations (85e, 89e). Wenger, qui avait préféré l’ancien Lyonnais à Pierre-Emerick Aubameyang, entré en jeu et à la passe sur le premier but du Français, aura sans doute apprécié.