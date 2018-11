Angleterre: Rooney veut se tourner vers les bancs de touche

Jeudi, Wayne Rooney a honoré, sur la pelouse de Wembley face aux Etats-Unis en amical (3-0), sa 120e et dernière sélection en équipe nationale. L'attaquant anglais va désormais se consacrer à sa fin de carrière en Major League Soccer, sous les couleurs de DC United. Et une fois qu'il aura raccroché, l'ancien joueur de Manchester United ou Everton espère pouvoir se tourner vers une carrière de technicien.

"C'est quelque chose qui me passionne et que j'aimerais beaucoup faire, a confirmé l'intéressé sur Sky Sports. Auparavant, je dois passer tous mes diplômes, ce que je suis en train de faire aux Etats-Unis. Par la suite, je reviendrai en Angleterre pour tout finaliser, et je serai alors en position d'accepter ou de rejeter toutes les propositions qui me seront faites. Et si ça ne marche pas, je suis certain que j'aurais des propositions pour devenir consultant".