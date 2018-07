Amical: Chelsea sans forcer face à Perth

Maurizio Sarri dirigeait lundi après-midi sa première rencontre sur le banc de Chelsea, face au club australien de Perth Glory. Les Anglais se sont imposés 1-0.

Avec une charnière inédite composée de David Luiz et du jeune Ethan Ampadu, et un secteur offensif où figuraient Pedro, Ross Barkley, Hudson-Odoi et Alvaro Morata, les Blues ont ouvert la marque dès la 5e minute par Pedro.

Ce match était l’occasion pour Jorginho, nouvelle recrue en provenance de Naples, de débuter sous ses nouvelles couleurs avant de céder sa place au Français Tiémoué Bakayoko, avec qui il s’est partagé le match. Prochaine rencontre pour Chelsea le 28 juillet, à Nice, face à l’Inter Milan.