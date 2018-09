Remplacé peu après l’heure de jeu samedi après-midi lors du match nul entre Manchester United et Wolverhampton (1-1), Alexis Sanchez, auteur d’une nouvelle prestation décevante, continue à se chercher depuis son arrivée chez les Red Devils.

L’attaquant chilien affiche même une statistique inquiétante: il n’a plus marqué le moindre but en match officiel depuis le 31 mars dernier et la victoire des Mancuniens contre Swansea (2-0).

Soit 831 minutes sans but pour l’ancien d’Arsenal…