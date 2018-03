Accusé de conduite en état d'ivresse, Gibson va quitter Sunderland

Darron Gibson ne reportera plus le maillot de Sunderland. Accusé de conduite en état d'ivresse suite à un accident de voiture survenu le 17 mars, le milieu de 30 ans avait été suspendu temporairement par les Black Cats depuis.

Mais ce samedi, le club de Championship (D2 anglaise) a annoncé son départ "par consentement mutuel", comme expliqué dans un communiqué. L'ancien joueur de Manchester United (2005-2012) comparaîtra devant le Tribunal de South Tyneside le 17 avril.

Following the conclusion of his recent suspension, Darron Gibson will leave #SAFC by mutual consent.https://t.co/d4PxhqK26J