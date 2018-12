Nadal remis sur pied à temps pour Melbourne

Les organisateurs de l'Open d'Australie sont formels et tiennent de source sûre que Rafael Nadal sera bien remis sur pied à temps pour le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

"J'ai été en contact avec lui et il est de retour en pleine forme", a ainsi assuré Craig Tiley, le patron du rendez-vous de Melbourne, programmé du 14 au 27 janvier prochains. Nadal, dont le seul et unique titre en Australie remonte à 2009, figurera donc bien parmi les qualifiés officiels pour le tableau principal masculin au côté notamment d'Andy Murray (pas de Jo-Wilfried Tsonga pour le moment).

Serena Williams répondra aussi présente dans le tableau féminin.

The world’s top 102 women and top 101 men have all confirmed they will compete at #AusOpen 2019.



More: https://t.co/VaBltB4YJI. pic.twitter.com/bzOsiU5uUx