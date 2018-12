Une star des Chiefs licenciée pour une agression

Les Kansas City Chiefs ont annoncé samedi la rupture du contrat de leur running back star Kareem Hunt. Une vidéo du joueur de 23 ans, qui avait participé au Pro Bowl en 2017, en train de bousculer une jeune femme et de lui donner un coup de pied avait été diffusée par TMZ un peu plus tôt. L'incident, qui s'est déroulé en février, était connu de la direction des Chiefs et de la NFL. C'est la divulgation de la vidéo par le média people qui a poussé la franchise et la ligue à agir.

