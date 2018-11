Tom Brady supplante Peyton Manning

Tom Brady a écrit une nouvelle page d'histoire dimanche en NFL, lors du succès des Patriots chez les New York Jets (13-27).

Le quarterback vedette de la franchise de New England a en effet dépassé Peyton Manning à la première place des joueurs ayant complété le plus de yards à la passe - en comptant à la fois la saison régulière et les playoffs - avec 79 416 yards contre 79 279. Tom Brady avait débuté la rencontre à 79 133 yards.

Les Patriots (8-3) reviennent à une victoire des Chiefs en tête de l'AFC, à égalité avec les Los Angeles Chargers qui ont écrasé les Arizona Cardinals (45-10).