Redskins: L'horrible blessure d'Alex Smith

Les Redskins ont perdu plus qu'un match, dimanche soir, face à Houston (21-23). La franchise de Washington, en course pour les playoffs, ne pourra plus compter sur son quarterback Alex Smith, gravement blessé.

L'ancien n°1 de la Draft s'est fracturé la jambe alors qu'il se faisait plaquer par deux défenseurs des Texans. Sa saison est évidemment terminée.

Triste clin d'oeil de l'histoire, le quarterback des Redskins Joe Theismann avait subi le même type de blessure il y a 33 ans jour pour jour.

Alex’s leg is exactly like mine 33 yrs ago — Joe Theismann (@Theismann7) 18 novembre 2018

I feel so bad for him. — Joe Theismann (@Theismann7) 18 novembre 2018