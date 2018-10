Les Rams s’en sortent encore !

Menés de neuf points à l’entame du dernier quart, les Rams n’en ont pas moins décroché une cinquième victoire en autant de matches, s’imposant sur le fil 33-31 chez les Seahawks avec encore un gros match du quarterback de Jared Goff, 321 yards lancés avec 23 passes complétées sur 32.

Autre équipe invaincue, les Chiefs ont eu bien moins de mal à s’imposer à domicile face aux Jaguars, l’emportant 30-14 avec 313 yards lancés à 22 sur 38 à la passe et un touchdown de Patrick Mahomes.

De leur côté, les Patriots ont confirmé leur redressement en s’imposant 38-24 face aux Colts, les Bengals ayant dominé les Dolphins 27-17 et les Steelers ayant cartonné les Falcons 41-17 avec deux touchdowns d’Antonio Brown et James Conner. A noter enfin la deuxième victoire des Browns, 12-9 face aux Ravens, et le derby texan remporté 19-16 par les Texans face aux Cowboys.