Les Rams premiers qualifiés pour les playoffs

Les Los Angeles Rams ont remporté leur 11e succès en 12 matches cette saison, en s'imposant à Detroit (16-30) dimanche soir, et sont désormais certains de terminer à la première place de la division NFC West, synonyme de billet pour les play-offs.

La qualification se rapproche également pour les Texans, qui ont signé une neuvième succès consécutif aux dépens de Cleveland (29-13), pour les Patriots, solides vainqueurs de Minnesota (24-10), ainsi que pour les Chiefs, encore auteurs d'un festival offensif à Oakland (33-40).

En revanche, cela se complique clairement pour les Packers, vaincus au Lambeau Field par les Cardinals (17-20), et qui ont choisi de se séparer de leur entraîneur Mick McCarthy.

