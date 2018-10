Les Rams encore et encore !

On n’arrête plus les Rams. Opposés à Green Bay, la franchise de L.A. a décroché sa huitième victoire en huit matches, l’emportant in extremis 29-27. Une victoire face aux Packers qui doit beaucoup à Jared Goff, le quarterback californien lançant pour 295 yards avec trois passes de touchdown à la clé.

Autre équipe en forme de ce début de saison, les Chiefs ont dominé les Broncos (30-23) pour leur septième victoire en huit matches avec 303 yards et 4 passes de touchdown de Patrick Mahomes.

A noter également le succès décroché par les Redskins chez les Giants (13-20), celui des Steelers face aux Browns (33-18) ou la victoire des Panthers face aux Ravens (36-21), les Texans étrillant de leur côté les Dolphins (42-23).