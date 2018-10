Les Raiders gagnent enfin

Jon Gruden peut enfin souffler. Les Raiders ont enfin gagné leur premier match de la saison, dimanche soir, en arrachant la victoire contre Cleveland (45-42 a.p.). Une nouvelle défaite aurait fait tache pour l'ancien coach des Buccaneers, de retour cette saison à la tête d'une équipe NFL après une parenthèse de 10 ans en tant que consultant TV, et qui a signé un contrat de très longue durée (10 ans) avec la franchise d'Oakland.

Dans le même temps, les Dolphins, corrigés par les Patriots (38-7), ont concédé leur première défaite de la saison. L'autre carton de la soirée est à mettre au crédit de Chicago, qui a laminé Tampa Bay (48-10).

A noter aussi les matches serrés et spectaculaires entre Atlanta et Cincinnati (36-37) ainsi qu'entre Indianapolis et Houston (34-37 a.p.) et la deuxième défaite des champions en titre, les Eagles, sur le terrain des Titans (26-23 a.p.).