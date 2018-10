Les Patriots enchaînent

Poussifs en début de saison, au point de s’incliner à deux reprises lors de leurs trois premiers matches, les Patriots sont lancés.

En déplacement chez les Bills, New England a en effet décroché sa cinquième victoire de rang, l’emportant 25-6. Un succès plus difficile que ne laisse le supposer le score, les Pats ne menant que de six points (12-6) après les trois premiers quarts.

Tom Brady n’en a pas moins brillé, terminant avec 324 yards lancés à 29 sur 45 à la passe, le receveur Julian Edelman affichant 104 yards en neuf réceptions.