Le pari insensé d'un joueur des Browns sur la finale NBA

Transféré cette année aux Cleveland Browns, la pire équipe NFL de ces dernières saisons, Damarious Randall ne semble pas croire que les Cavaliers, l'équipe NBA de la ville, puisse ramener un nouveau titre dans l'Ohio après celui de 2016. L'ancien cornerback des Packers a en effet annoncé qu'il achèterait un maillot de l'équipe des Cavs à quiconque retwteeterait son message, si LeBron James et ses coéquipiers remportent la finale face à Golden State.

If the Cleveland Cavaliers win the 2018 NBA finals I’ll buy everyone who retweet’s this a jersey...