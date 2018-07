En juillet, le show continue sur beIN SPORTS

En juillet, il n'y aura pas de place aux vacances sur beIN SPORTS ! Continuez à suivre sur nos antennes la fin de l'UEFA EURO 2016, diffusé en intégralité. En point d'orgue, la finale qui se disputera le 10 juillet. La rencontre France-Portugal (21h - beIN SPORTS 1) promet d'être haletante ! Avant-match, coulisses, interviews, statistiques : ne ratez rien de ces grands rendez-vous sur beIN SPORTS !

Juillet sera également le mois des finales. Car en plus de la finale de l’UEFA EURO 2016, vivez en exclusivité l’épilogue de Wimbledon. Les finales hommes et femmes seront à suivre uniquement sur beIN SPORTS. Les amoureux de la petite balle jaune seront servis avec le Masters 1000 de Toronto du 25 au 31 juillet 2016.

Le mois de juillet marque également le retour de la Ligue 2 sur beIN SPORTS. Et pour cette nouvelle saison, beIN SPORTS a décidé de faire les choses en grand avec la mise en place d’un dispositif inédit et exceptionnel. Chaque vendredi, les abonnés de beIN SPORTS retrouveront le multiplex de la journée sur beIN SPORTS 1, et pourront également choisir de regarder le match de leur choix parmi les 8 rencontres proposées ce soir là en direct sur beIN SPORTS 2 et les canaux beIN SPORTS MAX. Le samedi à 15h, beIN SPORTS diffusera le meilleur match (choix 1) de chaque journée. Le match du lundi à 20h30 (choix 2) sera proposé en différé dès minuit dans la nuit de lundi à mardi.

Avant le grand retour de la Ligue 1 en août et des championnats européens, suivez la préparation des équipes françaises et internationales durant les matchs amicaux. Retrouvez notamment les match du PSG à l'International Champions Cup dès le 22 juillet sur beIN SPORTS. Une compétition prestigieuse où les plus grands clubs du monde seront présents (Manchester United, Dortmund, Real Madrid, AC Milan).