beIN SPORTS franchit le cap des 4 millions d'abonnés

Porté par une Coupe du Monde de la FIFA™ sensationnelle, le nombre de souscriptions à beIN SPORTS a connu en juin une hausse exceptionnelle, permettant à la chaîne d’enregistrer ce nombre record d’abonnements.

La chaîne tient tout d’abord à remercier ses abonnés, ceux de la première heure et ceux qui l’ont rejointe depuis. beIN SPORTS remercie également toutes ses équipes, qui contribuent chaque jour à son succès grâce à leur implication et leur expertise. Elle salue tout autant ses nombreux distributeurs, partenaires, ayant-droits et annonceurs qui lui font confiance depuis maintenant 6 ans.

Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France :

« Quelle fierté et quel accomplissement pour les équipes de beIN SPORTS France ! En seulement 6 ans, nous avons séduit plus de 4 millions d’abonnés, avec lesquels nous partageons les plus grandes émotions du sport français et international. Cette formidable réussite conforte la chaîne dans sa stratégie, et démontre à quel point beIN SPORTS contribue au marché de la télévision payante en France.

Ce succès permet à beIN SPORTS, la marque phare de beIN MEDIA GROUP, de s’installer durablement sur le marché français. Aujourd’hui présente dans 43 pays, beIN SPORTS continue de se développer et nous tenons à féliciter l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs pour ce formidable résultat sur le territoire qui a vu naître la marque. Merci à nos abonnés, nos distributeurs, partenaires, ayant-droits et annonceurs avec qui nous nous réjouissons de poursuivre l’aventure. »

Jusqu’au 15 juillet, les abonnés de beIN SPORTS France pourront suivre l’intégralité du parcours des Bleus et de la Coupe du Monde de la FIFA™, ainsi que Wimbledon dès le lundi 2 juillet. Puis ils retrouveront rapidement l’International Champions Cup, les championnats européens de football diffusés sur beIN SPORTS dont la Ligue 1 Conforama et la Domino’s Ligue 2 françaises, LaLiga espagnole, la Bundesliga allemande, la Serie A italienne, et la Super Lig turque, dans lesquelles évoluent toutes les plus grandes stars internationales du football. Sans oublier l’ensemble de l’offre multisport de la chaîne, avec la MLB mais aussi bientôt le retour de la NBA et de la NFL, du tennis, du rugby, du handball, de la natation, de la boxe, et bien plus encore…