L'équation était simple dans le Canada : si Boston gagnait, les C’s pouvaient encore espérer prendre la première place dans la conférence East. Si Toronto s’imposait, les Raptors s’assuraient quasiment le spot 1.

Avec deux équipes en back-to-back, les premières minutes sont dures, très dures. Les shoots sont courts des deux côtés et les paniers sont rares. A la fin des 12 premières minutes, Toronto n’a inscrit que 14 points (son plus petit total dans un Q1 cette saison), à 27% de réussite aux tirs.

C’est alors que Casey décide de mettre ses remplaçants sur le parquet. Et face à la rotation plus courte de Stevens (à cause des blessures), Boston va commencer à céder. Les C’s perdent plus de ballons, notamment face à l’activité de Delon Wright. VanVleet également se montre précieux, et dans les derniers instants Toronto accélère et va compter 10 points d’avance à la MT.

Au retour des vestiaires, le scenario ne change pas. Boston continue de se montrer maladroit et Toronto, grâce à son collectif et une adresse à 3-pts en légère hausse, voit son avance se maintenir au-delà des 10 points. Petit évènement à 6 minutes de la fin du QT : enfin un joueur à 10 points (en l’occurrence Derozan) ! DeMar Derozan qui monte en régime dans ce QT où Toronto va compter jusqu’à 20 points d’avance. En face, c’est Cus Morris qui tire son épingle du jeu et qui permet de limiter la casse à la fin du Q3.

Pas mieux dans le Q4. Boston perd des ballons et Toronto en profite. Encore une fois les remplaçants comme Wright, VanVleet ou Nogueira font le job. D’ailleurs, on pourrait presque donner le titre de MVP du match à Delon Wright, quasiment en Triple-double et avec une énorme activité. A deux minutes de la fin, Brad Stevens rend les armes et ouvre son banc, avec notamment Guerschon Yabusele. Victoire finale de Toronto 96-78.

Avec cette 56e victoire de la saison, les Raptors égalent leur record de franchise qui datait de 2015/2016 et ont l’avantage dans le tiebreaker sur les Celtics, ce qui leur donne une très bonne option sur le spot 1.

Frederic SCHWEICKERT