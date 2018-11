Nouvelle rechute pour les Knicks. Vainqueur à Dallas l’avant-veille, New York n’est pas parvenu à enchaîner sur le parquet des Wizards, s’inclinant 108-95 pour ce qui constitue sa septième défaite en dix matches depuis le début de saison.

Enes Kanter est pourtant sorti du banc pour compiler 18 points et 12 rebonds, mais ses efforts sont restés vains. La faute notamment à la faillite de Tim Hardaway Jr, auteur d’un terrible 2 sur 10 aux tirs pour 7 points en 24 minutes. Et ce fut à peine mieux pour Frank Ntilikina, qui a dû se contenter de 6 points à 3 sur 7 et 4 passes en 23 minutes.

Côté Wizards, mention spéciale à John Wall et Bradley Beal, les deux hommes rendant respectivement 26 et 22 points, et à Dwight Howard, qui a ajouté un double-double avec 10 points et 10 rebonds.