Kemba Walker a décidément la main chaude. Deux jours après avoir vainement inscrit 60 points face aux Sixers, l’arrière des Hornets s’est en effet fendu de 43 points à 14 sur 25 face aux Celtics et cette fois, Charlotte en a profité pour l’emporter 117-112 après avoir pourtant accusé jusqu’à dix points de retard dans le dernier quart.

Si Jeremy Lamb a suivi avec 18 points, Tony Parker et Nicolas Batum ont pourtant été discrets, se contentant de 7 points et 4 passes pour le premier et de 9 points à 3 sur 10 et 8 rebonds pour le second. Chez les Celtics, Kyrie Irving a encore été le plus en vue mais ses 27 points et 11 passes sont restés vains.