A trois jours de la fin de la saison régulière, on connaît enfin une quatrième équipe qualifiée pour les play-offs de la Conférence Ouest. La situation est toujours aussi serrée mais alors qu’il ne reste plus que deux matches à disputer pour la plupart des équipes, le Jazz a rejoint les Rockets, les Warriors et les Blazers, déjà qualifiés à l’Ouest.

Grâce à leur victoire sur le parquet des Lakers (112-97), les hommes de Quin Snyder sont en effet désormais assurés de terminer parmi les huit meilleures équipes de la Conférence Ouest. S’ils ne comptent qu’une victoire de retard sur Portland et peuvent donc lorgner la troisième place des Blazers, ils n’affichent également qu’un succès d’avance sur le Thunder, les Spurs et les Pelicans et ne sont donc pas à l’abri d’affronter les Rockets ou les Warriors lors du premier tour des play-offs.

Donovan Mitchell, le héros de la soirée avec ses 28 points à 9 sur 18 aux tirs, 9 rebonds et 8 passes, en avait bien conscience. "C’est vraiment un grand accomplissement d’avoir décroché cette qualification. Mais dans le même temps, il nous reste encore deux matches et on veut rester là où l’on est", a ainsi confié le jeune rookie à ESPN. Donovan Mitchell n’a pas été le seul à briller. Dans son sillage, Joe Ingles et Jae Crowder n’ont pas été en reste avec respectivement 22 points-10 rebonds et 18 points en sortant du banc. A l’inverse de Rudy Gobert qui a dû se contenter de 4 points et 6 rebonds, Ricky Rubio faisant à peine mieux avec 9 points et 2 passes.

Chez les Lakers, en l’absence de Lonzo Ball, Isaiah Thomas et Brandon Ingram, Josh Hart a bien inscrit 25 points à 10 sur 18 et Tyler Ennis ajouté 22 points en sortant du banc, mais leurs efforts sont restés vains.