NBA - Une défaite qui coûte très cher aux Spurs !

Qualifiés pour les Playoffs depuis lundi et leur victoire sur les Kings, les Spurs ont concédé, mercredi, une dernière défaite lourde de conséquences. Alors qu’ils pouvaient encore espérer émarger parmi les quatre premières équipes de la Conférence Ouest, les Texans ont lourdement chuté (122-98) chez les Pelicans, un concurrent direct dans la course aux places d’honneur, et échouent à la septième place de la Conférence.

San Antonio affrontera donc rien de moins que le champion en titre, Golden State, au premier tour des play-offs tandis que les Pelicans, sixièmes, se mesureront aux Blazers, finalement troisièmes grâce à leur victoire sur le Jazz (102-93).

Face aux Pelicans, les Spurs n’ont résisté que le temps du premier quart (27-26), encaissant un 34-17 rédhibitoire dans le deuxième acte. La faute en premier lieu au tandem Anthony Davis-Nikola Mirotic, les deux hommes compilant respectivement 22 points-15 rebonds et 21 points-15 rebonds. Dans leur sillage, Jrue Holiday et Rajon Rondo n’ont pas été en reste avec 23 points pour le premier et 19 points-14 passes pour le second. Côté Spurs, si six joueurs émargent à plus de dix points, Tony Parker et LaMarcus Aldridge sont les meilleurs marqueurs texans avec 11 points chacun.