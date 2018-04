NBA - Un record et des espoirs de Top 3 pour les Sixers

On n’arrête plus Philadelphie. A la lutte pour décrocher la troisième place de la Conférence ouest, les Sixers n’en finissent plus de gagner. Mardi, les 76ers ont en effet aisément dominé les Hawks (121-113) et décroché leur 15e victoire de rang, établissant un nouveau record pour la franchise.

Joel Embiid absent, ils sont trois à s’être distingués chez les Sixers: JJ Redick, meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points à 9 sur 17, Ersin Ilyasova et Marco Belinelli, sortis du banc pour inscrire 26 et 20 points. Moins prolifique que lors de ses dernières sorties, Ben Simmons a quant à lui signé 14 points, 10 rebonds et 6 passes.

Côté Hawks, c’est Taurean Prince qui a été le plus prolifique avec 27 points à 9 sur 25 aux tirs.