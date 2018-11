Toujours actif à 41 ans, Vince Carter est devenu mercredi soir le 22e joueur de l'histoire à franchir la barre des 25 000 points en carrière. Un moment important pour l'ancien joueur de Toronto, qui retrouvait l'équipe où tout a commencé pour lui.

Mais ses 14 points, pas plus que les 26 de Jeremy Lin, n'ont pas permis à Atlanta, avant-dernier de la Conférence Est, d'inquiéter la meilleure équipe de la ligue en ce début de saison (108-124).

Les Raptors ont en effet pu compter sur le beau triple-double de Kyle Lowry (21 points, 12 rebonds, 17 passes), ainsi que sur les efforts de leurs intérieurs Jonas Valanciunas (24 points, 13 rebonds) et Pascal Siakam (22 pts).

25K.... WOW!!! That’s all I can really say Legend!! Nobody I know deserves these type of moments more than you!! Congrats pic.twitter.com/KosQ4ZxeGc