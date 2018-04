NBA : Thompson relance les Warriors face à Phoenix

Soirée faste pour Golden State et Klay Thompson. Les Warriors, qui restaient sur deux défaites de rang et cinq revers en huit matches, ont en effet profité de leur déplacement à Phœnix pour signer un succès éclatant, l’emportant 117-100 pour ce qui constitue leur 15e victoire consécutive sur les Suns.

Une victoire qui porte la marque de Klay Thompson, meilleur marqueur de la rencontre avec 34 points, dont 22 dans le seul premier quart. Ainsi lancés, les Californiens ont pu dérouler et ce malgré la discrétion de Kevin Durant, qui s’est contenté de 17 points et 9 rebonds en 31 minutes. De son côté, Draymond Green a rendu 14 points, 6 rebonds et 5 passes.

Chez les Suns, mention spéciale à Danuel House, auteur d’un nouveau record en carrière avec 22 points, et Dragan Bender, pas en reste avec 14 points et 14 rebonds. Memphis s’étant imposé face à Detroit (130-117), Phoenix est désormais assuré de terminer à la dernier place de la Ligue. Et d’avoir le plus de chances d’hériter du choix numéro un à la draft.