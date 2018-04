NBA : Sweepés par les Lakers, les Spurs tremblent

Deux de chute pour les Spurs ! Alors qu’ils s’étaient offerts le scalp des Rockets durant le week-end, les Texans ont en effet enchaîné deux revers en 24 heures au Staples Center. Après avoir craqué face aux Clippers, les troupes de Gregg Popovich ont cette fois subi la loi des Lakers (122-112). Une défaite qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle concédée la veille face à l’autre franchise de LA.

Car comme face aux Clippers, les Spurs ont calé en toute fin de match. Après avoir gâché 11 points d’avance face aux troupes de Doc Rivers, c’est là un avantage de sept longueurs que San Antonio a laissé s’évaporer dans le quatrième quart, les Texans craquant ensuite complètement au cours d’une prolongation à sens unique.

Final from LA. pic.twitter.com/7PYJJdMFTG — San Antonio Spurs (@spurs) 5 avril 2018

LaMarcus Aldridge a pourtant encore été à son avantage avec cette fois 28 points à 12 sur 20 aux tirs, 9 rebonds et 4 passes, et a pu compter sur le soutien efficace de Dejounte Murray, 23 points et 10 rebonds au compteur. Et si Tony Parker n’a fait que passer, terminant avec trois tirs ratés et une maigre passe en 16 minutes, Pau Gasol n’a pas non plus démérité avec ses 11 points et 12 rebonds face à son ancienne équipe. Des efforts néanmoins restés vains. La faute en premier lieu à Kyle Kuzma, meilleur marqueur de la rencontre avec 30 points à 11 sur 23, mais également à Kentavious Caldwell-Pope, auteur de 21 points, 6 rebonds et 6 passes, et Channing Frye, sorti du banc pour ajouter 19 points. De quoi faire oublier les absences de Lonzo Ball et Brandon Ingram.

Si cette défaite n’empêche pas les Spurs de toujours pointer à la cinquième place de la Conférence Ouest, leur position s’est fragilisée. Les Texans ne comptent plus en effet qu’un match et demi d’avance sur les Nuggets et deux et demi sur les Clippers. Et ce alors que se profilent la réception des Blazers, samedi, avant, celle plus abordable des Kings, lundi. Mais leur participation aux play-offs pourrait se jouer le dernier soir lors d’un déplacement périlleux chez les Pelicans, eux aussi à la lutte pour décrocher l’un des précieux sésames.