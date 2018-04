Enfin des bonnes nouvelles pour les Celtics. Incapables de l’emporter dans le Wisconsin, les Bucks en profitant pour revenir à leur hauteur après leurs deux premières défaites dans le Massachusetts, les hommes de Brad Stevens n’ont cette fois laissé aucune chance à Milwaukee, l’emportant plus facilement que ne le suggère le score (92-87). En attestent les 15 points d’avance dans le deuxième quart (44-29) avant de se faire une petite frayeur dans la dernière ligne droite

L’autre bonne nouvelle de la soirée pour Boston tient au grand retour de Marcus Smart, sur le flanc depuis mi-mars en raison d’une blessure au pouce et auteur de 9 points, 5 rebonds, 4 passes et 3 contre en minutes en sortant du banc. Insuffisant pour voler la vedette à Al Horford, auteur de 22 points et 14 rebonds tandis que Terry Rozier et Jaylen Brown ajoutaient 16 et 14 points, mais prometteur pour la suite.

La suite, c’est un match 6 à Milwaukee, vendredi, que les Bucks sont dans l’obligation de gagner. Charge à Giannis Antetokounmpo de faire mieux que les 16 points, 10 rebonds et 9 passes compilées dans le match 5, Khris Middleton et Jabari Parker ayant ajouté 23 et 17 points.