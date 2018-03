NBA : San Antonio retombe dans ses travers (VF)

Parfaitement relancé dans la course aux play-offs grâce à une belle série de six victoires de rang, San Antonio a calé à Milwaukee. Menés de 13 points à l’entame de la dernière ligne droite, les Spurs ont eu beau s’essayer à une remontée fantastique dans le quatrième quart, ils sont restés un peu courts et se sont inclinés 106-103.

LaMarcus Aldridge a pourtant encore affolé les compteurs avec cette fois 34 points à 12 sur 21 aux tirs mais ses efforts n’ont pas suffi. Pas plus que ceux de Pau Gasol, pourtant auteur de 22 points à 10 sur 15 et 13 rebonds en sortant du banc. Tony Parker a en revanche encore été à la peine avec 2 points et 3 rebonds en 18 minutes.

Chez les Bucks, Giannis Antetokounmpo a signé son retour avec 25 points et 10 rebonds, Eric Bledsoe l’a épaulé avec 23 points à 9 sur 15 et Khris Middleton a complété le tableau avec 19 points et 7 rebonds.