Le champion est à l’arrêt. Privés de Stephen Curry et Draymond Green, les Warriors ont en effet enregistré à San Antonio une troisième défaite de rang, la quatrième en cinq matches. Un revers 104-92 concédé au terme d’un match somme toute maîtrisé de bout en bout par les Spurs malgré une petite alerte dans la dernière ligne droite.

Kevin Durant a bien compilé 26 points et 10 rebonds et Klay Thompson ajouté 25 points mais les deux hommes ont dû se contenter d’un 8 sur 25 pour le premier et d’un 11 sur 26 pour le second, les Californiens cumulant un terrible 5 sur 26 à trois points. En face, LaMarcus Aldridge a rendu 24 points à 10 sur 16 et 18 rebonds et DeMar DeRozan et Rudy Gay ont suivi avec 20 et 19 points, évitant aux Spurs une quatrième défaite de rang.