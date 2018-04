Si on connaît déjà tous les qualifiés à l’Est, l’incertitude règne toujours dans la Conférence Ouest à quelques jours des playoffs puisque les Clippers, dixièmes (42 victoires et 37 défaites), peuvent encore rêver accrocher la huitième et dernière place qualificative.

Un ultime strapontin qui possède désormais un seul propriétaire, les Timberwolves. Pour le retour de Jimmy Butler (18 points), opéré d'un genou et qui n’avait plus joué depuis le 23 février, les joueurs de Minnesota se sont imposés 113-96 sur le parquet de Lakers en roue libre et emmenés par Julius Randle (20 points et 10 rebonds).

Jeff Teague (25 points) termine meilleur marqueur de la rencontre, pour des Wolves qui recevront lors des deux derniers matches et clôtureront la saison régulière en accueillant les Nuggets, leur poursuivant direct au classement (44-35 contre 45-35).