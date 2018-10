Deux de chute pour les Rockets. Battus en ouverture de la saison par les Pelicans mais vainqueurs, la veille, chez les Lakers, les Texans ont concédé leur deuxième défaite de la saison à l’occasion de leur déplacement chez les Clippers. Une défaite concédée sur le fil (115-112) après avoir cédé dans la dernière ligne droite.

Privés de Chris Paul, suspendu suite à son altercation avec Rajon Rondo, les Rockets ont pourtant vu James Harden compiler 31 points et 16 passes et Clint Capela et Eric Gordon l’épauler avec 23 points pour l’un et 21 pour l’autre, mais si l’intérieur suisse a été particulièrement efficace, rendant un impressionnant 11 sur 14 aux tirs, le dernier MVP de la Ligue a dû se contenter d’un piètre 11 sur 26 et l’ancien Pelican n’a pas été beaucoup plus en réussite avec son 7 sur 18.

Chez les Clippers, si Tobias Harris et Danilo Gallinari ont mené les débats avec 23 et 20 points, c’est Montrezl Harrell qui a fait la différence, sortant du banc pour rendre 17 points à 8 sur 10 aux tirs et 10 rebonds en 24 minutes, Shai Gilgeous-Alexander et Lou Williams l’épaulant avec 12 points chacun.