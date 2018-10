Quatrième match de présaison pour Golden State et déjà une troisième défaite ! Les Warriors doivent certes faire sans DeMarcus Cousins, leur recrue vedette de l’été, toujours en convalescence, ni Draymond Green, blessé au genou. Mais après les Wolves et les Suns, ce sont les Lakers qui ont fait tomber le champion en titre (123-113). Et ce malgré la présence du trio Durant-Curry-Thompson.

Les trois artificiers n’ont d’ailleurs pas démérité, Stephen Curry signant 23 points en 26 minutes et Klay Thompson et Kevin Durant suivant avec 20 et 18 points. Mais en face, les Lakers n’étaient pas en reste avec Brandon Ingram, meilleur marqueur du match avec ses 26 points en 26 minutes, Kyle Kuzma (22 points) et Kentavious Caldwell-Pope (20 points). En plus de l’inévitable LeBron James.

Pour ses grandes retrouvailles avec ses bourreaux des dernières Finales NBA, l’ancien Cav a en effet brillé, signant 15 points à 5 sur 8 aux tirs, 10 rebonds et 5 passes en seulement 18 minutes. "C’est toujours bien de battre une équipe comme les Warriors. Mais il n’y a pas de sentiment de revanche, a assuré le quadruple MVP à ESPN. Le plus important, c’est de mettre notre jeu en place."