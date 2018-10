Ce mercredi soir au Spectrum Center, Tony Parker va faire ses grands débuts en NBA avec Charlotte, face à Milwaukee. Un événement forcément marquant pour celui qui a porté durant dix-sept ans les couleurs de San Antonio. "Ça m’a fait très bizarre. Il faut que je m’habitue à mes nouvelles couleurs, ce bleu turquoise", a-t-il d'ailleurs confié dans une interview accordée au Parisien. Un changement de maillot qui n'était pas forcément au programme, mais TP a préféré rester positif. S'il convient qu'il voulait "continuer aux Spurs", où il voulait "finir sa carrière", le meneur de 36 ans se dit également "très heureux d'entamer un nouveau challenge à Charlotte, sans amertume".

"J’ai l’impression de boucler la boucle"

La présence de son compatriote Nicolas Batum dans l'effectif des Hornets et de la légende Michael Jordan en tant que propriétaire a forcément pesé dans la balance. "Terminer dans son club, c’est un cadeau incroyable, j’ai l’impression de boucler la boucle", avoue-t-il. Débarqué en 2001 en NBA, TP a fait du chemin depuis, devenant un modèle pour plusieurs générations de basketteurs français avec quatre titres de champion NBA (2003, 2005, 2007 et 2014) et un titre de champion d'Europe acquis avec l'équipe de France en 2013.

"Fier d’avoir marqué le basket tricolore et d’avoir ouvert la voie de la NBA aux Français", Tony Parker est néanmoins bien conscient de "ne plus être le TP d’avant". "Je me prépare à passer à autre chose", explique-t-il. "Je sais que je suis à la fin, je ne pense pas que j’irai au-delà de ces deux années". Il se dit même prêt à arrêter au bout d'un an si sa femme et ses deux enfants, qui sont restés à San Antonio, lui manquent trop. Mais TP reste aussi un compétiteur et a bien choisi les Hornets pour conserver du temps de jeu, avec pourquoi pas une qualification pour les playoffs au bout.