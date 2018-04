NBA : Milwaukee se paye un match 7 à Boston ! (VF)

La réalité de la saison régulière n’est pas toujours celle des playoffs, la preuve: entre les Celtics et les Bucks, il n’y a pas onze victoires d’écart, comme l’indiquait le classement de la conférence Est avant le premier tour. Il n’y en a qu’une seule, celle qui se jouera samedi soir au TD Garden, lors d’un match 7 décisif. Dos au mur après sa troisième défaite concédée deux jours plus tôt, Milwaukee a fait preuve d’orgueil sur son parquet (97-86), la nuit dernière, revenant à 3-3 dans cette série très disputée.

Un succès que les joueurs de Joe Prunty doivent en grande partie à leur phénomène grec - que l’on ne présente plus - Giannis Antetokounmpo. Bien aidé par Khris Middleton et Malcolm Brogdon, auteurs de 16 points chacun, l’ailier All-Star a effectivement pris la rencontre en main et rendu une feuille de statistiques à la mesure de son talent, avec 31 points (à 13/23 aux tirs), 14 rebonds et 4 passes en 41 minutes. Du grand art. Visiblement trop abstrait pour la défense de Boston, débordée.

"Tout n’était qu’une question de volonté, a-t-il réagi sur ESPN.com. J’étais là, j’essayais de faire des actions et d’être agressif." Les efforts de Jayson Tatum (22 points, 3 rebonds) et Terry Rozier (16 points, 7 rebonds, 5 passes) n’ont pas suffi pour les C’s, qui ont surtout souffert dans le deuxième quart-temps. Les hommes de Brad Stevens, rappelons-le privés de Kyrie Irving et Gordon Hayward, auront une nouvelle occasion de conclure, chez eux. Cette fois, ils ne devront pas la laisser passer…