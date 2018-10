Défait de justesse à Orlando (104-101) mercredi soir, Miami s'est bien relancé en allant s'imposer à Washington (112-113), jeudi soir, à la toute dernière seconde.

Alors que Josh Richardson (28 points) et Rodney McGruder (20 points) avaient bien mené leur équipe jusqu'ici, c'est Kelly Olynyk qui a donné la victoire au Heat en récupérant le rebond offensif sur le tir manqué de Dwyane Wade, avant d'inscrire le lay-up décisif.

Du côté des Wizards, John Wall et Bradley Beal ont cumulé 46 points (26 et 20). Titulaire en l'absence de la recrue Dwight Howard, le Français Ian Mahinmi s'est contenté de 3 points, 1 rebond et 2 contres en 12 minutes.

Now we see why they love @KellyOlynyk so much inside the Capital One Arena pic.twitter.com/NK4CbmbxX2