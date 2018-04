NBA - Les Wolves sont allés la chercher !

La dernière fois qu’ils ont disputé les Playoffs, les Timberwolves possédaient un «Big 3» composé de Sam Cassell, Latrell Sprewell et, surtout, Kevin Garnett, sacré MVP d’une saison 2003-2004 où ils avaient échoué en finale de Conférence face aux Lakers, après avoir terminé avec le meilleur bilan de l’Ouest.

14 ans plus tard, c’est sur l’ultime strapontin que les hommes de Tom Thibodeau se sont assis pour décrocher, in extremis, le droit de défier les Rockets au premier tour. Les données étaient simples : ils devaient battre les Nuggets, concurrents directs dans cette lutte pour le huitième et dernier ticket qualificatif.

Un objectif atteint mercredi au prix d’une victoire arrachée en prolongation (112-106), dans le sillage d’un Jimmy Butler qui disputait seulement son troisième match après avoir été écarté des parquets pendant tout le mois de mars, et un peu plus, en raison d’une blessure à un genou. "Ça signifie beaucoup, a ensuite commenté celui qui a terminé avec 31 points. Pas seulement pour la franchise mais pour chaque joueur du vestiaire. On a travaillé dur et c’était notre objectif de disputer les Playoffs, quelle que soit la place où on allait finir."

La défense acharnée de Gibson



Si Nikola Jokic (35 points et 10 rebonds), au duel avec Karl-Anthony Towns (26 points et 14 rebonds), a porté les Nuggets et fini meilleur marqueur du match, le pivot serbe a raté six de ses huit derniers tirs, notamment à cause de la défense acharnée de Taj Gibson, et n’a donc pu faire la différence en prolongation, à l’image d’un Will Barton auteur de 24 points mais qui a calé dans le money time. Au contraire d’Andrew Wiggins (18 points), qui a scellé la victoire des siens aux lancers-francs.

"On veut maintenant être les premiers à remporter quatre matches", concluait Butler, déjà concentré sur l’immense tâche qui l’attend en Playoffs avec cet affrontement contre d’impressionnants Rockets, vainqueurs de leurs quatre matches face aux joueurs du Minnesota cette saison.