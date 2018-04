Meilleure équipe de la Ligue durant la saison régulière, Houston ne possède pas pour rien l’attaque la plus prolifique du plateau. A l’image de James Harden, les Rockets sont en effet capables de performances offensives exceptionnelles et Minnesota en a fait les frais, lundi, lors du match 4 de sa série face aux troupes de Mike D’Antoni. Deux jours après s’être offert le scalp des Texans lors du match 3, les Wolves ont pourtant bien cru pouvoir remettre ça deux quart-temps durant. Le temps de virer à la pause avec un petit point de retard (50-49)...

Des espoirs réduits à néant au retour des vestiaires, Houston livrant un troisième quart d’anthologie. Portés par une réussite insolente, les Rockets ont en effet inscrit 50 points sur la période et les Wolves, incapables de suivre, en ont été quittes pour compter 31 points de débours à l’entame de la dernière ligne droite (100-69). Les Texans venaient, il est vrai, de signer une performance historique, seuls les Lakers en 1962 face aux Pistons ayant déjà fait mieux en play-offs avec 51 points inscrits dans le dernier quart.

Meilleur marqueur de la rencontre avec 36 points à 12 sur 26 aux tirs, James Harden n’est évidemment pas pour rien dans ce carton, l’ancien du Thunder ayant inscrit 22 points sur la période. Et dans son sillage, Chris Paul n’a pas été en reste avec ses 25 points, 6 rebonds et 6 passes, Eric Gordon ajoutant 18 points en sortie de banc et Clint Capela complétant le tableau avec 14 points et 17 rebonds. Côté Wolves, Karl-Anthony Towns a bien rendu 22 points et 15 rebonds, mais ses efforts sont restés bien vains. De même que ceux de Jimmy Butler, auteur de 19 points.

Désormais menés 3-1, les Wolves sont au bord du gouffre et doivent désormais créer l’exploit, jeudi, dans le Texas pour entretenir l’espoir.