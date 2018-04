Les Wizards ont de la ressource. Dos au mur après avoir perdu les deux premiers matches à Toronto, les joueurs de la capitale fédérale ont en effet décroché deux succès face aux Raptors à domicile, remettant les deux équipes à égalité (2-2) avant de retourner au Canada pour le match 5.

Et le succès remporté dimanche témoigne à lui seul de la force de caractère des coéquipiers de Ian Mahinmi, pour sa part discret avec 4 points et 3 rebonds en 8 minutes. Derrière l’essentiel de la rencontre et encore mené de 8 points dans le quatrième quart (90-82), Washington a renversé son hôte dans les ultimes minutes pour l’emporter 106-98.

Et si les Wizards ont eu le dernier mot, c’est en grande partie grâce au tandem John Wall-Bradley Beal, les deux artificiers signant respectivement 27 points et 14 rebonds pour l’un et 31 points à 10 sur 19 pour l’autre. Côté Raptors, DeMar DeRozan a bien rendu 35 points, 6 rebonds et 6 passes mais son 10 sur 19 aux tirs n’a pas aidé, Kyle Lowry l’épaulant avec 19 points à 7 sur 15 aux tirs.

Meilleure équipe de la Conférence Est lors de la saison régulière, Toronto aura à cœur de tenir son rang, mercredi, pour le match 5 au Centre Air Canada.