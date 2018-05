Après les Cavs dimanche soir, les Warriors ont en effet décroché leur qualification en venant à bout des Rockets lors du match 7, l’emportant 101-92 à Houston. Et ce après avoir pourtant accusé jusqu’à 15 points de débours dans le deuxième quart.

Mais une fois encore, les Californiens ont fait leur retard au retour des vestiaires, profitant de la faillite de leurs hôtes à longue-distance et s’appuyant sur la verve de Stephen Curry et Kevin Durant, respectivement auteurs de 27 et 34 points. Dans leur sillage, KLay Thompson n’a pas été en reste avec 19 points et Draymond Green a complété le tableau avec 10 points et 13 rebonds.

Côté Rockets, en l’absence de Chris Paul, James Harden a bien inscrit 32 points, mais à 12 sur 29 aux tirs et Eric Gordon et Clint Capela ont ajouté 23 et 20 points. En vain. La faute notamment au terrible 7 sur 44 à trois points. Meilleure équipe de la Ligue en saison régulière, la franchise texane devra encore attendre avant de retrouver les Finales NBA, leur dernier titre remontant à 1995.