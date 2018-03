NBA - Les Spurs avec les tripes face au Thunder (VF)

Rien ne semble devoir être simple pour San Antonio cette saison. Et les supporters des Spurs en sont décidément quittes pour passer par tous les états. Mardi, les Texans semblaient ainsi au fond du trou. En plus de concéder une deuxième défaite de rang, celle-ci face aux Wizards, les troupes de Gregg Popovich avaient vu leur meilleur joueur, LaMarcus Aldridge, touché au genou, quitter le parquet dès le deuxième quart.

L’inquiétude était donc de mise dans les rangs texans et ce d’autant plus au vu du calendrier qui les attend alors que le sprint final bat son plein. Jeudi, c’est ainsi le Thunder qui était de passage à San Antonio. Et heureusement pour les Spurs, LaMarcus Aldridge était finalement bien présent. Quoique diminué, l’ancien Blazer n’en a pas moins compilé 25 points et 11 rebonds et s’il a inscrit 21 points avant la pause, c’est encore lui qui a enquillé un panier décisif à l’entame de la dernière minute alors qu’Oklahoma City ne pointait plus qu’à une longueur (97-96).

Un bond au classement

Le plus souvent maladroit, Patty Mills a également été précieux, inscrivant un tir primé capital puis deux lancer-francs bienvenus pour terminer avec 14 points à 3 sur 12 aux tirs tandis que Danny Green et Manu Ginobili ajoutaient 11 et 10 points. Et il fallait bien ça pour venir à bout du Thunder malgré les 26 points de Paul George ou les 19 points-11 rebonds de Russell Westbrook, Carmelo Anthony se montrant plus discret avec seulement 9 points en 32 minutes.

"Cette victoire est essentielle, pouvait bien savourer LaMarcus Aldridge à l’issue de la rencontre au micro d'ESPN. C'est bon pour la confiance." C'est également bon pour le classement puisque grâce à ce succès, San Antonio pointe désormais à la quatrième place de la Conférence Ouest, à égalité avec Oklahoma City. Rien n'est pour autant acquis pour les Spurs qui vont accueillir les Rockets, dimanche, puis se rendre chez les Clippers, mardi. Des Clippers, neuvièmes de la Conférence Ouest qui ne pointent toujours qu'à deux matches et demi de San Antonio...