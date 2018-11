Soirée faste pour Joel Embiid et Philadelphie. Tandis que les Sixers dominaient les Suns 119-114 et décrochaient ainsi leur quatrième victoire en cinq matches, l’intérieur camerounais affolait les compteurs pour terminer avec 33 points et 17 rebonds, inscrivant 19 points après la pause.

De quoi rendre vains les 37 points de Devin Booker, les 21 de TJ Warren ou les 17 points et 9 rebonds de DeAndre Ayton. Car côté Sixers, Joel Embiid n’a pas été non plus le seul à briller, Ben Simmons frôlant le triple-double avec 19 points, 11 rebonds et 9 passes, Mike Muscala sortant du banc pour inscrire 21 points et Jimmy Butler complétant le tableau avec 16 points.