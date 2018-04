On connaît le nom d’une première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Conférence Est. Car à l’inverse des Cavaliers, des Celtics et même des Raptors, contestés par leurs adversaires, les Sixers ont finalement tranquillement franchi l’obstacle du premier tour. Le Heat a certes réussi à l’emporter lors du match 2 en Pennsylvanie, mettant fin à une série de 17 victoires de rang pour Philadelphie, mais les 76ers ont répondu en alignant trois succès à la suite, le dernier 104-91, mardi, lors du match 5. De quoi entériner leur qualification 4 victoires à 1 et attendre la suite, une demi-finale face au vainqueur de la série entre les Celtics et les Bucks, avec gourmandise.

Ce dernier succès face à Milwaukee a certes été un peu long à se dessiner, les deux équipes étant au coude à coude à la pause (46-46). Mais le troisième quart a été à sens unique, les Sixers infligeant un 34-20 rédhibitoire à leurs visiteurs. Et si Dario Saric a été moins à son aise qu’à son habitude, devant se contenter de 8 points à 2 sur 9, Philadelphie a encore fait la différence grâce à son collectif, JJ Redick menant l’ensemble avec 27 points à 6 sur 13 aux tirs, Joel Embidd l’épaulant avec 19 points et Ben Simmons complétant le tableau avec 14 points, 10 rebonds et 6 passes.

C’en était trop pour le Heat malgré les 18 points, 8 rebonds et 6 passes de Kelly Olynyk en sortie de banc ou les 16 points de Tyler Johnson. La soirée a été en revanche bien plus compliquée pour Dwyane Wade, auteur d’un vilain 4 sur 15 (11 points) pour ce qui était peut-être le dernier match de sa carrière.